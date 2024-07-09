Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Евросоюза взять на себя инициативу по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA .

«В своем письме венгерский премьер заявил европейским коллегам, что, судя по его переговорам с Путиным, „сейчас больше шансов“ на перемирие и начало мирных переговоров», — написали журналисты.

Орбан напомнил, что Европе для экономического процветания потребуется мирная обстановка. Но шансы на дипломатическое урегулирование конфликта снижаются из-за отсутствия прямого контакта между сторонами конфликта. Политик отметил, что «последнее слово» в конфликте принадлежит Украине и России, однако решающее влияние на урегулирование оказывают страны Запада и Китай.

Ранее в Кремле позитивно отнеслись к усилиям Орбана по налаживанию диалога. Российская сторона неоднократно говорила о том, что готова мирно урегулировать конфликт.