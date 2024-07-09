Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине
DPA: премьер Венгрии Орбан призвал лидеров ЕС стремиться к перемирию на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Евросоюза взять на себя инициативу по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA.
«В своем письме венгерский премьер заявил европейским коллегам, что, судя по его переговорам с Путиным, „сейчас больше шансов“ на перемирие и начало мирных переговоров», — написали журналисты.
Орбан напомнил, что Европе для экономического процветания потребуется мирная обстановка. Но шансы на дипломатическое урегулирование конфликта снижаются из-за отсутствия прямого контакта между сторонами конфликта. Политик отметил, что «последнее слово» в конфликте принадлежит Украине и России, однако решающее влияние на урегулирование оказывают страны Запада и Китай.
Ранее в Кремле позитивно отнеслись к усилиям Орбана по налаживанию диалога. Российская сторона неоднократно говорила о том, что готова мирно урегулировать конфликт.