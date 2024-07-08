Песков: Россия позитивно относится к усилиям Орбана по налаживанию диалога

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил Москву. Россия позитивно относится к его усилиям по налаживанию диалога ради урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Life.

«Ему предстоят многие контакты, и очевидно, что дальше он будет рассказывать своих впечатлениях, о том, какую информацию он получил», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, в целом Орбан своим визитом показал политическую волю к диалогу.

Отмечается, что венгерский премьер-министр назвал свою миссию миротворческой. После Москвы он отправился в Китай.

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