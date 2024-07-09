Орбан направил председателю ЕС письмо об итогах переговоров с Путиным

«Европейская правда»: Орбан написал письмо в Евросоюз после встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран объединения. Об этом сообщила газета «Европейская правда».

Венгерский премьер объяснил, что он не выдвигал российскому руководству никаких предложений от лица европейских стран.

«В письме премьер-министр <…> не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном — беспочвенны», — указали в издании.

Орбан обозначил, что Европе для экономического процветания потребуется мирная обстановка. По его словам, шансы на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине снижаются из-за отсутствия прямого контакта между сторонами конфликта.

Ранее Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках «миссии мира». Премьер прилетел в Вашингтон для участия в саммите НАТО.