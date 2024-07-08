Орбан назвал страны, от которых зависит окончание украинского кризиса

Орбан указал на решающее влияние США, ЕС и Китая на исход конфликта на Украине

Урегулирование украинского кризиса зависит от сторон конфликта, но именно США, Китай и страны Евросоюза имеют решающее влияние на окончание боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X .

Он опубликовал видео, в котором назвал визит в Пекин третьим этапом «миссии мира». Первыми двумя являлись его поездки в Москву и Киев.

Орбан отметил, что «последнее слово» в конфликте принадлежит Украине и России, однако решающее влияние на урегулирование оказывают страны Запада и Китай. Он добавил, что именно по этой причине посетил Пекин.

Венгерский премьер в ближайшее время прибудет в Вашингтон, его борт уже вылетел из Китая в Соединенные Штаты. Подробности визита в американскую столицу Орбан пока не раскрыл.