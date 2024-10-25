Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили танк ВСУ при попытке прорыва к населенному пункту в приграничном районе Курской области. Видео опубликовали в Telegram-канале РИА «Новости», предоставило кадры Минобороны РФ.

«Минобороны показывает кадры уничтожения дроном танка ВСУ, пытавшегося прорваться к населенному пункту в приграничном районе Курской области», — уточнил канал.

На кадрах видно, как боевая бронированная машина взрывается в результате удара дрона-камикадзе. Танк полностью уничтожен, а его обломки, включая башню, разлетелись на значительное расстояние.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские боевики предприняли новую попытку прорыва через границу России в направлении поселка Новый Путь. ВС РФ успешно отразили атаку, противник потерял 15 бойцов убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины. Один солдат ВСУ сдался в плен.

Этим утром российские морпехи уничтожили с помощью БТР-82А колонну из 20 единиц техники ВСУ в курском приграничье, организовав две огневые засады.