Российские бойцы Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили колонну из 20 единиц техники ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Командир взвода морской пехоты с позывным «Коловрат» отметил, что его подразделение организовало две огневых засады с применением БТР-82А.

«В нашем направлении двигался противника колонной до 20 единиц, она в себя включала „Казаки“, MaxxPro и Stryker. Один из наших БТР встречал ее, а второй добивал. Сначала били бронебойными, а после остановки машин уничтожили десант противника из ПКТ. Лично готов экипажи», — сказал он.

Наводчик-оператор БТР-82А с позывным «Каспер» добавил, что однажды уничтожил три броневика ВСУ вместе с экипажем своего БТР, противник не заметили засады.

«Мы спрятались в лесополосе, они нас не заметили и проехали мимо. Потом пристроились сзади и открыли огонь, когда они начали выгружать десант», — рассказал боец.

Ранее стало известно, что на подразделение украинских дронов в Курахове сбросили авиабомбу ФАБ-3000.