Украинские войска предприняли новую попытку прорваться через госграницу на российскую территорию в направлении поселка Новый Путь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что российские силы успешно отразили нападение.

«Потери противника составили порядка 15 человек личного состава ранеными и убитыми, а также две боевые бронированные машины. Также один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — отметили в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что противник за время боев в курском приграничье лишился более 26,5 тысячи военных, а также 105 бронетранспортеров, 93 боевых машин пехоты и 177 танков. Всего же после начала спецоперации ВСУ потеряли несколько десятков тысяч единиц техники, в том числе около шести сотен самолетов.

Ранее российские морпехи уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области.