Опубликованы имена 12 погибших в Хорлах

Херсонское бюро судебно-медицинской экспертизы установило личности 12 погибших в результате атаки боевиков ВСУ на кафе в Хорлах. Их опубликовали в Telegram-канале администрации региона.

Список погибших пополнили 34-летняя и 44-летняя женщины, а также 43-летний мужчина.

«Установить личности всех погибших возможно после проведения специальной генетической экспертизы», — подчеркнули в администрации региона.

Всего в результате удара беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах погибли 25 взрослых и двое детей. Ранения получил 31 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Одна из пострадавших при атаке на Хорлы умерла в больнице Крыма 2 января. В медучреждениях республики остаются 14 человек.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что один из прилетевших беспилотников нес боевую нагрузку в 20 килограммов тротила.