Число жертв теракта ВСУ в Хорлах достигло 27, среди погибших двое детей

СК: при теракте ВСУ в Хорлах погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних

Жертвами террористического удара дронов ВСУ в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь стали 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

В больницы с ранениями различной степени тяжести доставили 31 человека, среди которых пятеро несовершеннолетних.

В СК добавили, что в ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли фрагменты нескольких БПЛА. Следствие назначило более 26 судебных экспертиз, среди которых пожаротехнические, взрывотехнические, генетические и медицинские.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что глава Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в Хорлах.