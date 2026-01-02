Одна из пострадавших при атаке на Хорлы умерла в больнице Крыма

Минздрав Крыма сообщил о смерти пострадавшей после атаки на Хорлы

В Джанкойской центральной районной больнице Крыма скончалась женщина, пострадавшая при теракте ВСУ в Хорлах. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава полуострова.

«К сожалению, спасти ранее госпитализированную в ГБУЗ РК „Джанкойская центральная районная больница“ женщину не удалось», — заявили в министерстве.

Всего в медучреждениях республики находятся 14 человек, получивших ранения при теракте в Хорлах. В тяжелом состоянии пребывают взрослый и ребенок, остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести.

Пять детей лечат в Республиканской детской клинической больнице, семь взрослых — в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, еще двух пациентов — в клинической больнице имени Семашко.

Ранее стало известно, что пострадавшие и семьи погибших при атаке на Хорлы получат единовременные выплаты.