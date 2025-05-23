«СВ»: дрон ВС РФ снял технику ВСУ, погибшую в «зубах дракона» в Сумской области

Оператор беспилотников группировки войск «Север» ВС РФ сделал кадры уничтоженной колонны ВСУ на Глушковском направлении в зоне спецоперации. Снимок кладбища военной техники в Сумской области опубликовал Telegram-канал «Северный ветер» .

«Практически ежедневно мы сообщали о безуспешных попытках украинских фашистов прорваться через государственную границу на участке Павловка — Новый Путь», — уточнили авторы канала.

На кадрах видны военные автомобили ВСУ, перевернутые возле пирамидальных бетонных защитных сооружений, называемых «зубами дракона».

Ранее подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные на Купянском направлении уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол. Кроме того, бойцы ВС РФ отбили часть леса у украинских боевиков и зачистили участок железной дороги протяженностью в 500 метров.

В конце апреля координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщал, что армия Россия ракетными ударами превратила тайные арсеналы и военные заводы ВСУ в склепы.