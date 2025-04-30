Российские ракеты обрушились на подземные объекты и заводы украинских войск в Сумской области. Удары пришлись на Шостку — уничтожены склады, арсеналы и ремонтные мощности, сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

Подпольщик предположил, что основная масса ударов пришлась на «Импульс» — этот завод связывали с производством снарядов, включая кассетные боеприпасы. На территории завода также, предположительно, происходила сборка и оснащение ракет «Вампир» кассетными зарядами.

Соратники рассказали Лебедеву, что в городе прозвучало не менее 30 мощнейших взрывов. Их слышали за 200 километров от точки детонации. Серии взрывов сопровождались крупными выбросами пламени и клубами дыма.

По данным подпольных структур, действующих на территории Украины, серия точных ракетных ударов пришлась на критическую военную инфраструктуру. В пыль превратились заводы, тайные арсеналы стали склепами из-за детонировавших боеприпасов.

Один из мощнейших ударов, по словам источников, пришелся по Шосткинскому химзаводу. Хотя предприятие формально не работает, в его цехах, по данным подполья, производили переоборудование и ремонт бронетехники ВСУ. Машины снабжались пулеметными установками, пусковыми для дронов и реактивными системами.

ВСУ шли наступать, но оказались в могилах

Сергей Лебедев заявил, что в последние недели в Шостку было переброшено значительное число военных Украины. По его информации, речь шла о моторизованных частях, собранных для удара по российской территории. Наступление готовилось на майские праздники.

По словам координатора, упреждающий ракетный налет разрушил планы Киева на наступление в направлении Брянской области. Он допустил, что те подразделения, что остались в живых, теперь будут не наступать, а лишь пытаться удержать позиции в самом Шосткинском районе.

Ранее стало известно, что украинская разведка пыталась провести в Белгородскую область солдат.