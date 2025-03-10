Более 800 военных участвовали в «броске через трубу» в Судже

Lenta.ru: 800 бойцов ВС РФ попали в Суджу через газопровод и освободили промзону

Почти тысяча военнослужащих ВС России приняли участие в переброске бойцов через газопровод в Судже в Курской области. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК).

«Более 800 добровольцев и военнослужащих скрытно проникли в трубопровод, прошли по нему в тыл украинской группировки, вышли на поверхность и нанесли удар. <…> Враг не ожидал атаки с этого направления», — рассказали там.

По данным издания, в операции участвовали бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовой бригада «Восток». Среди подчиняющихся командованию добровольческого формирования «Ахмат» были задействованы связисты группы «Тимсо» и группа «Аида».

Операция прошла на прошлой неделе. Российские военные преодолели путь в 11-12 километров по трубам бывшего магистрального газопровода. Выйдя на поверхности в районе промышленной зоны Суджи, им удалось проникнуть в тыл боевиков ВСУ.

В напутственной речи к военным перед исторической операцией замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что «бросок через трубу» войдет в учебники.