В Воронежской области завершилась детонация боеприпасов, пожар потушили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Детонация боеприпасов в Острогожском районе прекратилась. Пожар потушен. Жители эвакуированных населенных пунктов возвращаются в свои дома», — сказал глава региона.

Гусев добавил, что пункты временного размещения закрываются, а в селах, прилегающих к месту происшествия, уже восстановили электро- и газоснабжение.

Комиссия районной администрации оценивает причиненный ущерб. По имеющейся информации, повреждения получили несколько домов. Жителям, у которых пострадало имущество, окажут помощь.

Гусев также предупредил местных жителей, что саперы продолжают работать на территории вне населенных пунктов, где сдетонировали боеприпасы, поэтому нужно быть бдительными.

В Острогожском районе 7 августа обнаружили и подавили беспилотник, в месте падения которого загорелась сухая трава и началась детонация взрывоопасных объектов.