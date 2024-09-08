Беспилотник ВСУ подорвал ангар в белгородском селе

Губернатор Гладков: БПЛА атаковал ангар в селе Никольское под Белгородом

Украинский дрон ударил по ангару на территории производственного предприятия в селе Никольское Белгородского района. В результате конструкция обрушилась, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Из-за атаки БПЛА ангар загорелся, его кровля обрушилась. Огнеборцы прибыли на место ЧП и приступили к тушению пожара. По словам Гладкова, из местных жителей никто не пострадал.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — отметил губернатор.

Ранее украинские боевики попытались атаковать Воронежскую область с помощью беспилотника. Средства противовоздушной обороны сбили аппарат, но из-за обломков возник пожар в Острогожском районе. Ликвидацию возгорания осложнила детонация взрывоопасных предметов.

Из-за ЧП в районе ввели дополнительные меры безопасности, в том числе перекрыли движение на участке трассы Воронеж — Луганск. Жителей находящихся рядом с пожаром сел эвакуировали.