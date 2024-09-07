Жителей села под Воронежем эвакуировали из-за детонации взрывоопасных предметов

Детонация взрывоопасных предметов началась после подавления беспилотника в Острогожском районе Воронежской области. В связи с этим жителей ближайшего населенного пункта временно эвакуируют, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«Режим ЧС объявили на территории Острогожского района, где минувшей ночью произошел пожар рядом с взрывоопасными объектами с последующей детонацией. Эвакуация жителей одного населенного пункта ведется при участии оперативных служб. Для них организовали автобусы, развернули пункты временного размещения», — написал он.

По словам Гусева, в пунктах временного размещения сейчас находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у знакомых и родственников.

«Никто из гражданских лиц, по предварительной информации, не пострадал. Оценку возможных повреждений проведем только после ликвидации последствий детонации», — добавил глава региона.

Ранее Гусев сообщал об уничтожении украинского беспилотника в небе над регионом. После этого начался пожар.