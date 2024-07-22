Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Фото: РИА «Новости»

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Силы ПВО наготове», — написал он.

Губернатор призвал население следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или МЧС России.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны в течение одной ночи ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области. После удара беспилотником смертельные ранения получил один человек.

Также атаку беспилотников ВСУ зафиксировали в Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства пострадал тракторист.

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