Голубев: за ночь в Ростовской области уничтожили 26 БПЛА

Средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи перехватили и ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Силы ПВО минувшей ночью всего уничтожили и перехватили 26 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших в результате атаки нет», — написал он.

Голубев добавил, что к месту падения дронов прибыли аварийные службы.

Днем ранее украинские военные нанесли удар по монастырю в селе Горналь Суджанского района Курской области ударным беспилотником, погиб один человек, сообщал врио главы региона Алексей Смирнов.

Министерство обороны заявляло, что за прошлую неделю ВСУ лишились 13 тысяч человек в зоне проведения специальной операции. ВС России улучшили свое положение по переднему краю на линии боевого соприкосновения.