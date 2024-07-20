Почти 30 беспилотников сбили в Ростовской области за ночь

Голубев: за ночь в Ростовской области уничтожили 26 БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи перехватили и ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Силы ПВО минувшей ночью всего уничтожили и перехватили 26 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших в результате атаки нет», — написал он.

Голубев добавил, что к месту падения дронов прибыли аварийные службы.

Днем ранее украинские военные нанесли удар по монастырю в селе Горналь Суджанского района Курской области ударным беспилотником, погиб один человек, сообщал врио главы региона Алексей Смирнов.

Министерство обороны заявляло, что за прошлую неделю ВСУ лишились 13 тысяч человек в зоне проведения специальной операции. ВС России улучшили свое положение по переднему краю на линии боевого соприкосновения.

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