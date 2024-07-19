Один человек погиб после атаки дрона ВСУ по монастырю в курском селе

Смирнов: дрон ВСУ атаковал монастырь в селе Горналь, есть погибший

Украинские националисты нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по монастырю в селе Горналь Суджанского района Курской области, погиб один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«В пятницу украинский дрон атаковал территорию монастыря в селе Горналь Суджанского района. В результате взрыва погиб местный житель. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал он.

Кроме того, в результате атак БПЛА боевиков два человека получили ожоги и ранения в Курске, им оказали своевременную медицинскую помощь. По словам Смирнова, в течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских БПЛА самолетного типа.

Днем ранее мужчина и женщина пострадали при атаке дронов ВСУ рядом с селом Черемошное в Белгородской области.