Один человек погиб после атаки дрона ВСУ по монастырю в курском селе

Смирнов: дрон ВСУ атаковал монастырь в селе Горналь, есть погибший

Фото: РИА «Новости»

Украинские националисты нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по монастырю в селе Горналь Суджанского района Курской области, погиб один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«В пятницу украинский дрон атаковал территорию монастыря в селе Горналь Суджанского района.  В результате взрыва погиб местный житель. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал он.

Кроме того, в результате атак БПЛА боевиков два человека получили ожоги и ранения в Курске, им оказали своевременную медицинскую помощь. По словам Смирнова, в течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских БПЛА самолетного типа.

Днем ранее мужчина и женщина пострадали при атаке дронов ВСУ рядом с селом Черемошное в Белгородской области.

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