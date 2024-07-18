Мужчина и женщина пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотников ВСУ на села в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгородском районе рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист.
Рабочие на собственном транспорте доставили его в Октябрьскую районную больницу. Он получил множество осколочных ранений мягких тканей головы и акубаротравму. Бригада скорой отвезла его в горбольницу № 2 Белгорода. Там врачи оказали трактористу необходимую помощь. Сейчас он на амбулаторном лечении.
В Борисовском районе в селе Березовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранения получила женщина. У нее выявили ссадины и ушибы. После осмотра врачей она будет проходить лечение амбулаторно, добавил губернатор.
Административное здание, по его данным, получило сильные повреждения. Из-за атаки дрона в нем повыбивало окна, пробило крышу, разрушило часть стен и посекло фасад.