Мужчина и женщина пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотников ВСУ на села в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист.

Рабочие на собственном транспорте доставили его в Октябрьскую районную больницу. Он получил множество осколочных ранений мягких тканей головы и акубаротравму. Бригада скорой отвезла его в горбольницу № 2 Белгорода. Там врачи оказали трактористу необходимую помощь. Сейчас он на амбулаторном лечении.

В Борисовском районе в селе Березовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранения получила женщина. У нее выявили ссадины и ушибы. После осмотра врачей она будет проходить лечение амбулаторно, добавил губернатор.

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Административное здание, по его данным, получило сильные повреждения. Из-за атаки дрона в нем повыбивало окна, пробило крышу, разрушило часть стен и посекло фасад.

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