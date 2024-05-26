Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Навлинского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил глава региона.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор поблагодарил российских зенитчиков за их работу.

Этим утром силы ПВО сбили дрон ВСУ над Брасовским районом Брянской области. Тоже обошлось без разрушений и пострадавших.

Украинские боевики также атаковали Курскую и Орловскую области, над которыми российские зенитчики сбили 13 дронов ВСУ. Над Курской перехватили и ликвидировали 10 аппаратов, а над Орловской — три.