Жительница Курской области получила ранение после обстрела ВСУ

Украинские националисты нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области, ранение получила местная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Сегодня поселок Краснооктябрьский Глушковского района обстреляли со стороны Украины, местная жительница получила ранение. Ее госпитализировали в районную больницу. Когда позволит обстановка, проведем подомовой обход», — написал он.

Смирнов добавил, что также националисты ударили дроном по деревне Внезапное Кореневского района. Контузию получил механизатор, который работал в поле, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«В селе Гордеевка этого же сельсовета украинский коптер атаковал работающую на полях технику. Механизаторы не пострадали, повреждения получили два трактора», — заключил врио главы региона.

Ранее в воскресенье атака дронов ВСУ повредила инфраструктурный объект в белгородском селе.