Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — заявил глава региона.

Губернатор попросил воронежцев следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Ранее в Брянской области российские зенитчики уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали четыре дрона ВСУ неустановленного типа. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало.

В Краснодарском крае жители станицы Выселковской нашли в поле БПЛА неизвестного происхождения. Оперативные службы выясняют на месте, когда появился летательный аппарат.

В Лисичанске команду спасателей, возвращающихся на базу после тушения пожара, атаковал дрон ВСУ. Личный состав не пострадал, повреждения получили автоцистерна и трехколенная лестница.