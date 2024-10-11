Четыре украинских БПЛА нейтрализовали в Ростовской области
Голубев: средства РЭБ нейтрализовали четыре украинских БПЛА в Ростовской области
Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали четыре украинских беспилотника неустановленного типа в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«В ходе отражения атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского», — написал он.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
Накануне вечером украинский беспилотник атаковал команду спасателей в Лисичанске, которые возвращались на базу после тушения пожара. Личный состав успел укрыться в безопасном месте, поэтому никто не пострадал. Беспилотник, запущенный украинскими боевиками, повредил трехколенную лестницу и автоцистерну.
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