Четыре украинских БПЛА нейтрализовали в Ростовской области

Голубев: средства РЭБ нейтрализовали четыре украинских БПЛА в Ростовской области

Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали четыре украинских беспилотника неустановленного типа в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале .

«В ходе отражения атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского», — написал он.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Накануне вечером украинский беспилотник атаковал команду спасателей в Лисичанске, которые возвращались на базу после тушения пожара. Личный состав успел укрыться в безопасном месте, поэтому никто не пострадал. Беспилотник, запущенный украинскими боевиками, повредил трехколенную лестницу и автоцистерну.

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