Украинский беспилотник атаковал спасателей в Лисичанске
МЧС сообщило об атаке дрона ВСУ по команде спасателей в Лисичанске
Запущенный украинскими боевиками беспилотник атаковал команду спасателей Лисичанска, возвращавшихся на базу после тушения пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.
В ведомстве сообщили, что личный состав не пострадал, потому что успел укрыться в безопасном месте. Вражеский летательный аппарат повредил трехколенную лестницу и автоцистерну.
На минувшей неделе водитель пожарной машины получил сквозное ранение плеча при атаке украинского беспилотника в Никитовском районе Горловки.
По данным пресс-службы ведомства, бригада ехала на тушение пожара, возникшего в ходе очередного обстрела.
Раненого водителя срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.