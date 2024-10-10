Украинский беспилотник атаковал спасателей в Лисичанске

МЧС сообщило об атаке дрона ВСУ по команде спасателей в Лисичанске

Запущенный украинскими боевиками беспилотник атаковал команду спасателей Лисичанска, возвращавшихся на базу после тушения пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.

В ведомстве сообщили, что личный состав не пострадал, потому что успел укрыться в безопасном месте. Вражеский летательный аппарат повредил трехколенную лестницу и автоцистерну.

На минувшей неделе водитель пожарной машины получил сквозное ранение плеча при атаке украинского беспилотника в Никитовском районе Горловки.

По данным пресс-службы ведомства, бригада ехала на тушение пожара, возникшего в ходе очередного обстрела.

Раненого водителя срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.