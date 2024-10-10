Неизвестный беспилотник нашли на поле в Краснодарском крае

Жители станицы Выселковской Краснодарского края обнаружили в поле беспилотник неизвестного происхождения. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

По данным источника, никаких взрывов или пролета беспилотника местные жители не слышали. Собеседник 360.ru не исключил, что летательный аппарат лежит на поле не первый день.

Находку беспилотника подтвердил глава Выселковского района Сергей Фирстков. В Telegram-канале он уточнил, что на месте падения дрона разрушений нет. Появление летательного аппарата выяснят оперативные службы, которые прибыли на поле.

Утром в четверг, 10 октября, рой украинских беспилотников атаковал пригород Майкопа. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он подчеркнул, что никто из мирных жителей не пострадал и разрушений на земле нет. Но в ходе атаки возник пожар, на тушение которого послали спасателей.

Также власти республики объявили об эвакуации жителей поселка Родниковый. Их отправили во временный пункт размещения в станице Ханской.