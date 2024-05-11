Село Богун-Городок оказалось под огнем ВСУ | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 10:26 Село Богун-Городок оказалось под огнем ВСУ Гладков сообщил об обстреле села Богун-Городок РИА «Новости»

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ВСУ утром 11 мая обстреляли село Богун-Городок. Об атаке на населенный пункт в Борисовском районе сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди жителей села никто не пострадал, но осколками снаряда посекло фасад местного фельдшерско-акушерского пункта. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил глава области.

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Утром в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. В 08:41 Гладков призвал жителей отправиться в укрытия. В 08:50 опасность отменили.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над регионом 21 реактивный снаряд Vampire и девять беспилотников ВСУ. Еще семь БПЛА противника уничтожили над Курской и Волгоградской областями, сообщали в Минобороны.