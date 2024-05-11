Умер раненный взрывом сброшенной с дрона бомбы житель Суджи | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 11:59 Умер раненный взрывом сброшенной с дрона бомбы житель Суджи Старовойт: житель Суджи умер в больнице после взрыва сброшенной с БПЛА бомбы РИА «Новости»

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Беспилотник сбросил взрывное устройство в городе Суджа Курской области. Смертельные ранения получил местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что прибывшие на место врачи забрали пострадавшего в районную больницу. Но медицинская помощь мужчине не помогла — ранения оказались несовместимыми с жизнью. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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В ночь на субботу, 11 мая, дежурные средства радиоэлектронной борьбы перехватили над курским поселком Тим два беспилотника.

Как уточнил Старовойт, один их дронов упал рядом с хозяйственной постройкой и выбил стекла жилых домов.

Глава Курской области призвал жителей не трогать и не подходить близко к обломкам летательных аппаратов: они могут взорваться.