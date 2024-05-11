Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на грузовик в белгородском селе, погиб мужчина | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 11:26 Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на грузовик в белгородском селе, погиб мужчина Гладков: в белгородском селе мужчина погиб при атаке грузовика дроном ВСУ РИА «Новости»

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Мужчина погиб при атаке грузовика украинским дроном в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Село подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль сбросили два взрывных устройства», — отметил глава региона.

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По его словам, один мужчина погиб на месте. Второй получил осколочные ранения ног, его доставили в Грайворонскую ЦРБ. На месте происшествия находятся оперативные службы, подытожил Гладков.

Накануне дрон-камикадзе атаковал трактор в селе Леоновка Валуйского городского округа. В результате никто не пострадал. Ранее в Курской области пострадал водитель трактора при атаке дрона ВСУ.