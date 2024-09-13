Опасность атаки беспилотника объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона призвал население сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от областного правительства или МЧС России. По его словам, силы противовоздушной обороны привели в боевую готовность.

До этого в регионе объявляли опасность атаки беспилотников в ночь на 12 сентября, отменив ее спустя пять часов.

Ранее российские зенитчики сбили четыре управляемые авиабомбы и два беспилотника самолетного типа ВСУ в курском приграничье. За несколько часов до этого на границе сбили еще одну авиабомбу, запущенную с территории Украины.

До этого в районах, граничащих с Мурманской областью, заметили самолеты-разведчики НАТО. Предположительно, радиотехническую разведку вели самолеты ВВС Швеции и США.