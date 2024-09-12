ПВО сбила четыре авиабомбы и два дрона в курском приграничье

Смирнов: четыре авиабомбы и два дрона сбили на границе Курской области

Дежурные системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в приграничном районе Курской области четыре управляемые авиабомбы и два беспилотника самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Он напомнил, что за несколько часов до этого на границе сбили еще одну запущенную с территории Украины авиабомбу.

«Еще четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ и два БПЛА самолетного типа уничтожены в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал Смирнов.

Минобороны в своей последней сводки отчиталось, что подразделения группировки «Север» за сутки освободили 10 населенных пунктов в Кореневском районе Курской области, а также не дали украинским боевикам перейти в атаку к деревне Фанасеевка и селам Ольговка и Снагость.

В ведомстве уточнили, что в ходе боев ВСУ потеряли до 20 человек личного состава, а также бронированную машину и один автомобиль. Один из боевиков решил сохранить свою жизнь, поэтому сложил оружие и сдался в плен.