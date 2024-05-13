«Они против». Участник батальона ГУР Украины рассказал о семье в Краснодаре | 360°

13 мая 2024, 17:33
«Они против». Участник батальона ГУР Украины рассказал о семье в Краснодаре
Военкор Поддубный: пленный боец ВСУ рассказал о родственниках в Краснодаре
Один из боевиков батальона «Братство»*, входящего в структуру Главного управления разведки украинского министерства обороны, попал в плен под Харьковом. Видео с его допросом опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.
Пленный рассказал, что у него в Краснодаре остались отец, мать, старший брат. Связь родственники не оборвали и продолжали общаться.
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«Они против того, чем я занимаюсь, но все-таки мы, несмотря ни на что, любим друг друга», — заявил пленный.
Как отметил Поддубный, боевик предал не только своих родителей, но и историю, веру. Сейчас он в плену, его кормят, водят в баню. Но мужчина никак не понимает, почему на него смотрят с презрением.
Ранее стало известно, что украинское командование начало перебрасывать новые силы в Харьковскую область. На фоне продвижения армии России Украина сменила главу войск «Харьков». Рада признала слабость украинской армии на Харьковском направлении: не хватает бетонных укреплений, минных полей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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