Спецоперация 13 мая 2024, 17:33 «Они против». Участник батальона ГУР Украины рассказал о семье в Краснодаре Военкор Поддубный: пленный боец ВСУ рассказал о родственниках в Краснодаре Официальный сайт президента Украины

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Один из боевиков батальона «Братство»*, входящего в структуру Главного управления разведки украинского министерства обороны, попал в плен под Харьковом. Видео с его допросом опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Пленный рассказал, что у него в Краснодаре остались отец, мать, старший брат. Связь родственники не оборвали и продолжали общаться.

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«Они против того, чем я занимаюсь, но все-таки мы, несмотря ни на что, любим друг друга», — заявил пленный.

Как отметил Поддубный, боевик предал не только своих родителей, но и историю, веру. Сейчас он в плену, его кормят, водят в баню. Но мужчина никак не понимает, почему на него смотрят с презрением.

Ранее стало известно, что украинское командование начало перебрасывать новые силы в Харьковскую область. На фоне продвижения армии России Украина сменила главу войск «Харьков». Рада признала слабость украинской армии на Харьковском направлении: не хватает бетонных укреплений, минных полей.

* Запрещенная в России террористическая организация.