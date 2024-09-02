Он в коме. Пострадавшего от вымогателей бойца СВО перевели в военный госпиталь в Приморье

Ветеран спецоперации, у которого банда вымогателей в Приморье требовала деньги, находится в коме. Об этом 360.ru рассказал его брат Виктор.

Он объяснил, что ветеран находился в городской больнице в Уссурийске, но его уже перевезли в военный госпиталь.

«Состояние тяжелое, он в коме», — подчеркнул мужчина.

По его словам, боец СВО ничего не говорил родственникам о том, что его преследовала этническая банда, вымогающая деньги у военнослужащих.

«Конкретики особо никакой нет: где, что, из-за чего, с кем. У меня нет такой информации, мне неизвестно об этом. Он никому ничего не рассказывал», — рассказал он.

Мужчина подтвердил, что его брат в зоне проведения СВО получил ранение, и ему ампутировали руку.

«Получается, до локтя кисть», — сообщил он.

Житель Уссурийска также отметил, что его брат распространил в Сети видеозапись с объяснениями, но больше никакой информации от него не поступало. Он добавил, что в больнице рядом с военным сейчас находится его мать и близкие.

«Скажу, что подробности он не рассказывал о ситуациях этих. Ни я, ни родственники не в курсе ситуаций этих были. И получается, когда он записывал эти предсмертные видеозаписи, он там все рассказывал», — заключил он.

Ранее ветеран СВО записал видео, в котором пожаловался на банду, вымогающую деньги у военных, а также на бездействие правоохранителей. После публикации ролика мужчина попытался покончить с собой. Одного из обвиняемых задержали, СК возбудил уголовное дело.