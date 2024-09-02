Подозреваемого в вымогательстве денег у бойца СВО задержали в Приморье

МВД: в Приморье задержали подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана СВО

Фото: РИА «Новости»

В Приморье полиция задержала подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана спецоперации. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Злоумышленником оказался житель Уссурийска 2002 года рождения. По факту вымогательства возбудили уголовное дело.

«В отделе полиции он дал признательные показания», — заявила Волк.

Региональный главк МВД организовал проверку. Специалисты оценят меры, принятые полицейскими для предупреждения и пресечения противоправных действий.

Участник специальной операции ранее записал видеообращение, в котором пожаловался на этническую банду вымогателей. Военного довели до попытки суицида. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что ветеран СВО выжил. Парламентарий призвал наказать полицейских, которые фактически стали пособниками преступников.

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