Группировка вымогателей довела ветерана СВО в Приморье до попытки суицида

Бастрыкин запросил доклад по делу о вымогательстве у ветерана СВО в Приморье

В Приморье ветеран СВО пожаловался в полицию на вымогателей, но не получив помощи, наложил на себя руки. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у регионального управления доклад по этому делу, сообщила пресс-служба Следкома.

В интернете появилось видеообращение участника СВО, который пожаловался на этническую банду и бездействие правоохранителей. По его словам, злоумышленники вымогали деньги у ветеранов спецоперации, в том числе выплаты за ранение.

Следком Приморья возбудил уголовное дело. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального управления Евгения Касьянникова доклад о ходе разбирательства и принятых мерах.

Подробнее об этом деле рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, в Приморье орудует банда вымогателей. Обращения парня в МВД и Следком не принесли результата, и он попытался совершить суицид.

По словам парламентария, ветеран выжил, но пока не пришел в себя. Хинштейн написал обращение в Генпрокуратуру.

«Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов», — заявил он.

Ранее в Санкт-Петербурге Следком в третий раз возбудил уголовное дело о превышении полномочий полицейскими. Они задержали активистов во время конфликта с таксистами.