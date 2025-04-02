Олег Кожемяко передал крупную партию гуманитарного груза бойцам СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил военнослужащих 5-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Кожемяко передал бойцам груз с необходимым для фронта вооружением. Военные получили квадрокоптеры, противоосколочные накидки, мототехнику и многое другое, что пригодится им в работе.

«Сегодня они героически сражаются и делают все, чтобы победа была за нами. Наша задача — их всячески поддерживать и делать все, чтобы даже по возвращении домой они чувствовали опору. Помимо существующих мер поддержки, мы будем помогать с трудоустройством наших ребят», — подчеркнул Кожемяко.

Губернатор наградил отличившихся военнослужащих за отвагу и самоотверженность.

Ранее студенты Коломенского государственного социально-гуманитарного университета отправились в ДНР и ЛНР с добровольческой миссией. В течение двух недель восемь активистов оказывали помощь местным жителям и военнослужащим.