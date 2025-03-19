Студенты из Коломны посетили Донбасс с гуманитарной миссией

Студенты коломенского Государственного социально-гуманитарного университета в очередной раз побывали в ДНР и ЛНР с добровольческой миссией. В течение двух недель восемь активистов помогали местным жителям и военнослужащим.

Ректор университета Жанна Леонова поблагодарила добровольцев за работу, а их родителей — за воспитание.

«Сейчас часто можно услышать, что волонтеры — настоящие герои нашего времени. Они не ждут наград и похвал, а просто делают то, что считают важным и необходимым. Смотрю на вас и понимаю — это действительно так. Вы — герои!» — подчеркнула она.

Активисты, в свою очередь, рассказали о поездке в Донбасс. Юноши помогали раненым в Луганском военном госпитале. Единственной девушкой, участвовавшей в миссии, стала Олеся Тихонович, которая отправилась в Мариуполь.

«Я снова работала в ЖЭК: ходила по квартирам, общалась с населением, проводила инвентаризацию. Увидела отстроенные дома, школы, больницы — все как с картинки», — призналась девушка.

Она выразила надежду, что помощь волонтеров в городе скоро станет не нужна.

Добровольцы, однако, подчеркнули, что в Донецке и Луганске еще много работы.

«Будем ездить до победного», — заключили студенты.