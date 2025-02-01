Около 70 населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль России

В Харьковской области под контроль России перешли около 70 населенных пунктов, в 34 из которых администрация получила доступ к своим офисам. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Около 70 поселков [находятся под контролем России]. Нужно понимать, что это все-таки села в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск», — рассказал он.

Ганчев пояснил, что в 34 населенных пунктах действуют органы военно-гражданской администрации. Там проживает около двух тысяч человек.

В остальные населенные пункты сотрудники гражданской администрации пока не попали из соображений безопасности. По его словам, там в основном проживают пожилые люди и те, кто нуждается в медицинской и социальной поддержке.

Ганчев также напомнил, что российские военные на днях освободили населенный пункт Двуречное, расположенный на правом берегу реки Оскол. Здесь был районный центр до 2022 года, но в 2020 году поселок пошел в состав Купянска.

До этого в октябре 2024 года он говорил, что под контролем России находилось около 60 населенных пунктов в регионе.

Ранее Ганчев заявил, что освобождение Двуречной откроет российским войскам дорогу на Волчанск.