Освобождение Двуречной откроет дорогу на Волчанск

После освобождения Двуречной под Харьковом ВС России получат возможность дальнейшего наступления в сторону Волчанского района. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА «Новости» .

«Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск», — заявил он.

По словам Ганчева, высота правого берега Оскола была полностью под контролем ВСУ. После освобождения Двуречной жителям поселков, расположенных вдоль линии соприкосновения по левобережью реки, будет легче, потому что их дома станут меньше обстреливать.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили поселок Двуречная. Также в министерстве отметили, что бойцы группировки войск «Север» за прошедшие сутки поразили формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны около села Липцы и Волчанска.