Около 65 фур расположились на ближайшей к порту Кавказ стоянке

РИА «Новости»: на ближайшей к порту «Кавказ» стоянке находятся около 65 фур

Около 65 фур стоят на накопительной площадке в поселке Ильич после происшествия в порту «Кавказ». Об этом сообщили РИА «Новости» в администрации стоянки.

«Площадка рассчитана на 750 машин, и где-то порядка 65 фур стоят. Скорее всего, порт не будет работать два-три дня», — уточнил собеседник агентства.

В основном через порт везут скоропортящиеся продукты в Крым. Поэтому водители выбирают альтернативный сухопутный путь через Ростовскую область, подчеркнул он.

Наплыва машин в результате ЧП не произошло. До происшествия в порту на накопительной площадке стояли 53 фуры. Накануне украинские боевики атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Из-за удара на судне вспыхнул пожар. Спустя время паром затонул. Специалисты смогли спасти 17 членов экипажа. Судьба еще одного человека с затонувшего парома остается неизвестной.