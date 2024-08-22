ВСУ атаковали порт «Кавказ» на Таманском полуострове

Оперштаб Кубани сообщил об атаке ВСУ на порт «Кавказ» на Таманском полуострове

Украинские военные ударили по порту «Кавказ» на Таманском полуострове, на объекте произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Кубани.

По ее данным, ВСУ поразили железнодорожный паром с топливными цистернами. На место ЧП прибыли экстренные службы. Информация о площади пожара и пострадавших пока неизвестна.

Telegram-канал Shot отметил, что украинские боевики запустили по порту ракету «Нептун» из Одесской области. Из-за атаки перекрыли движение по Крымскому мосту.

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 22 августа нейтрализовали в небе над российскими регионами 28 украинских БПЛА. Из них 13 беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской. Еще два аппарата ликвидировали под Воронежем и по одному — под Курском и Брянском.