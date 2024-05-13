Российские войска ударили по заводу Малышева в Харькове | 360°

13 мая 2024, 08:30
Российские войска ударили по заводу Малышева в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по заводу Малышева в Харькове
Российские военные ударили по харьковскому заводу имени Малышева, который входит в концерн «Укроборонпром». Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«В 18:00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику», — сказал он.
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Спустя время два попадания зафиксировали в северной части города. Со стороны городского аэропорта работала система противовоздушной обороны, уточнил координатор николаевского подполья.
Лебедев подчеркнул, что в момент удара на территории завода находилось не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.
В минувшие выходные российские подразделения ударили по личному составу и технике ВСУ под Харьковом. В пригороде располагались реактивные системы залпового огня противника. По данным подполья, предположительно, оттуда украинские боевики били по Белгородской области.
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