Российские войска ударили по заводу Малышева в Харькове | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 08:30 Российские войска ударили по заводу Малышева в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по заводу Малышева в Харькове Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российские военные ударили по харьковскому заводу имени Малышева, который входит в концерн «Укроборонпром». Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«В 18:00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику», — сказал он.

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Спустя время два попадания зафиксировали в северной части города. Со стороны городского аэропорта работала система противовоздушной обороны, уточнил координатор николаевского подполья.

Лебедев подчеркнул, что в момент удара на территории завода находилось не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.

В минувшие выходные российские подразделения ударили по личному составу и технике ВСУ под Харьковом. В пригороде располагались реактивные системы залпового огня противника. По данным подполья, предположительно, оттуда украинские боевики били по Белгородской области.