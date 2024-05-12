Группы из солдат ВСУ, РДК и «Кракена» частично уничтожили в Харьковской области | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 17:00 Группы из солдат ВСУ, РДК и «Кракена» частично уничтожили в Харьковской области ТАСС: под Харьковом частично уничтожили группу из боевиков РДК и «Кракена» РИА «Новости»

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Группу из солдат ВСУ, запрещенного в России РДК* и нацбатальона «Кракен»**, собранную для обороны Харьковской области, частично уничтожили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовиков.

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос ранее предупреждал, что ВСУ ждут большие проблемы при обороне Харькова на фоне наступления ВС России.

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Аналитик CNN Джим Шутто отмечал, что прорыв российских военнослужащих в Харьковской области стал одним из крупнейших за последнее время. По его мнению, ВС РФ создают буферную зону.

Накануне вечером российские бойцы нанесли удары по личному составу и технике противника в Харьковской области, сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

*РДК («Русский добровольческий корпус») — запрещенная в России террористическая организация.

**Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.