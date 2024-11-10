Работу аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничили

Работа аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничена с 08:03 в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это Кореняко назвал главным приоритетом.

В ночь на 10 ноября над территорией России силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника. Их уничтожили над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых сбитых на подлете к столице БПЛА. Их атаку отразили в Раменском округе, в Домодедове и Коломне.