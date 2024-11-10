Пролет украинского БПЛА над Раменским сняли на видео

Утром в воскресенье, 10 ноября, беспилотники совершили массированный налет на Москву. В распоряжении 360.ru появилось видео пролета БПЛА над Раменским городским округом.

На кадрах можно увидеть, как дрон летел на небольшом расстоянии от земли. После этого можно услышать похожий на взрыв звук — вероятно, начала работу система противовоздушной обороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром в воскресенье сообщил о ликвидации как минимум 25 беспилотников на подлете к российской столице. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Очевидцы в Раменском сообщали 360.ru, что комплексы ПВО работали по воздушным целям каждые семь-восемь минут, а сами беспилотники пролетали на высоте порядка 300 метров.

Ранее российская ПВО отразила атаку беспилотников над Раменками, Домодедовом и Коломной. Работу аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничили.