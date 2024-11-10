Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 30

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще семь летящих на Москву беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Общее число уничтоженных дронов на подлете к российской столице увеличилось до 32, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Массированная атака беспилотников на Москву произошла утром в воскресенье, 10 ноября. Сначала дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 22 дрона в небе над Раменским и Домодедовом.
После Собянин сообщил о еще трех уничтоженных летательных аппаратах над Коломной и Раменским.