Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 30

Собянин заявил о еще семи дронах, сбитых в Домодедове, Раменском и Коломне

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще семь летящих на Москву беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Общее число уничтоженных дронов на подлете к российской столице увеличилось до 32, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

Массированная атака беспилотников на Москву произошла утром в воскресенье, 10 ноября. Сначала дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 22 дрона в небе над Раменским и Домодедовом.

После Собянин сообщил о еще трех уничтоженных летательных аппаратах над Коломной и Раменским.

По данным Росавиации, на время воздушных атак временно ограничили прием и отправку самолетов из аэропортов Домодедово и Жуковский, чтобы обеспечить безопасность полетов.

На место падения обломков сбитых летательных аппаратов выехали сотрудники экстренных служб.