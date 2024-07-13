Оговорки Байдена назвали возможной причиной мятежа в стане демократов

Президент США Джо Байден оговорками на саммите НАТО подтвердил худшие опасения насчет его ментального здоровья. Комментарий в своем Telegram-канале оставил сенатор Алексей Пушков.

«Чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов», — написал сенатор.

Он добавил, что в США к этому все идет.

Байден на саммите Североатлантического альянса совершал промах за промахом, которые фиксировали все мировые СМИ. Сначала он заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине, потом обвинил президента РФ Владимира Путина, что он хочет уничтожить культуру Урана, а в итоге передал слово Владимиру Зеленскому, назвав его Путиным.