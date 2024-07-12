«Смелый и упорный». Байден на саммите НАТО перепутал Путина и Зеленского

Байден на саммите НАТО перепутал Путина и Зеленского

Фото: РИА «Новости»

Глава Белого дома Джо Байден в очередной раз оконфузился на публике. На саммите НАТО он перепутал президентов Украины и России, фрагмент его выступления опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале.

Представляя присутствующим Владимира Зеленского, он назвал его Путиным.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден.

Позже он поправился и объяснил оговорку тем, что «сосредоточен на победе над Путиным».

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Ранее, выступая на саммите НАТО, Байден заявил, что Россия хочет уничтожить «культуру Урана». Ему снова пришлось исправляться.

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