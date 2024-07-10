Президент США Байден заявил, что Россия хочет уничтожить культуру Урана
Выступление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в очередной раз закончилось странной оговоркой. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
В частности, американский лидер перепутал Украину с планетой Уран. И обвинил Россию в уничтожении его культуры.
«Хочет не меньшего чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана», — сказал Байден.
Ранее он перепутал Украину с Ираном.
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