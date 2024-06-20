Марочко: ВСУ не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском

Подразделения Вооруженных сил Украины столкнулись с нехваткой сил и средств в районе Волчанска в Харьковской области. Один из офицеров потребовал увеличить группировку вдвое. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Российские военные перехватили доклад командира подразделения ВСУ под Волчанском. По словам Марочко, он пожаловался на нехватку личного состава и вооружений.

«Стало известно, что указанное количество сил и средств не соответствует оперативно-тактической обстановке, и для успешного выполнения задачи нужно как минимум увеличить цифры вдвое», — сказал он.

Аналогичные донесения, по словам Марочко, делали и другие украинские офицеры. Однако он уверен, что дело не в количестве военнослужащих, а в их низком моральном духе.

Командование ВСУ рассчитывало за несколько дней вернуть контроль над Волчанском и стянуло дополнительные резервы, но план провалился. Несколько контратак оказались безуспешными.